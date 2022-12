Splatoon 3 è il gioco per Nintendo Switch più venduto su eShop in Giappone nel 2022

Splatoon 3 è il gioco più venduto su eShop in Giappone durante il 2022: lo rivela la classifica pubblicata da Nintendo, che conferma lo straordinario successo riscosso dall'ultimo episodio della serie sparatutto a base multiplayer per Switch.

Splatoon 3 Leggende Pokémon: Arceus Pokémon Violetto Pokémon Scarlatto Monster Hunter Rise Kirby e la Terra Perduta Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Overcooked! 2 Xenoblade Chronicles 3

Non si tratta di una notizia inaspettata, se consideriamo che Splatoon 3 è stato il gioco venduto più rapidamente di sempre in Giappone al lancio, raggiungendo a novembre i 7,9 milioni di copie vendute in tutto il mondo: numeri incredibili per una proprietà intellettuale nata da poco.

La classifica è senz'altro interessante, visto che l'andamento del mercato digitale a quanto pare segue dinamiche differenti rispetto al retail. Troviamo infatti Leggende Pokémon: Arceus in seconda posizione, mentre Pokémon Violetto e Scarlatto sono soltanto al terzo e al quarto posto nella top 10.

In quinta posizione resiste l'ottimo Monster Hunter Rise, in arrivo a breve anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, primo in classifica lo scorso anno, mentre il blockbuster Mario Kart 8 Deluxe non va oltre l'ottava posizione.