Redfall: il possibile mese di uscita svelato da un noto insider?

Discutendo nel forum ResetEra, il noto insider (se così si può definire) Klobrille potrebbe aver riferito il mese d'uscita di Redfall, il nuovo gioco Arkane previsto per il 2023 su PC e Xbox, in arrivo su Xbox Game Pass, con un gioco di parole che sembra indicare maggio 2023 come possibile lancio.

Rispondendo a un altro utente del forum che sospettava un possibile ritardo ulteriore di Redfall, che l'avrebbe portato fino all'autunno 2023, Klobrille ha risposto in maniera sibillina, scrivendo in inglese "I May disagree with that", ovvero "potrei dissentire su questo". Tuttavia, il gioco di parole in inglese è incentrato sulla parola "May" che significa anche "maggio", oltretutto evidenziata dall'uso della lettera maiuscola.

È chiaramente un'indicazione sul mese di maggio 2023, che potrebbe dunque essere il periodo d'uscita di Redfall, cosa che tornerebbe anche con alcune informazioni trapelate finora. Klobrille è un soggetto sicuramente vicino all'ambito Microsoft, anche se non è propriamente un giornalista o insider, dunque l'informazione va presa comunque come vaga voce di corridoio.

Tuttavia, tornerebbe con tutta la serie di rumor che sono emersi finora sull'uscita di Redfall, che era inizialmente previsto per marzo 2023 e poi sembra essere stato rinviato internamente di un mese e mezzo, cosa che potrebbe effettivamente piazzarlo nel mese di maggio 2023. In ogni caso, al momento sono tutte informazioni che non hanno nulla di ufficiale, in attesa di informazioni da parte di Microsoft e Bethesda.