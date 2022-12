I migliori JRPG del 2022 per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Ora che ci avviciniamo all'anno nuovo, vale la pena ripercorrere a ritroso questi mesi per segnalare i migliori JRPG del 2022 a chi si sia perso per strada qualche gioiellino, fermo restando che il 2023 promette di essere altrettanto esplosivo con l'uscita di titoli attesissimi come Final Fantasy XVI e la compilation di Suikoden .

Il 2022 è stato un anno pieno di Japanese Role Playing Game che ci hanno aiutato a superare gli ultimi mesi di una pandemia che speriamo diventi presto un brutto ricordo. È stato anche un anno di JRPG che hanno fatto discutere tantissimo e per i motivi più disparati, e che ha visto il ritorno di alcuni marchi storici come Star Ocean e Valkyrie Elysium , purtroppo non sempre all'altezza delle nostre aspettative.

Chained Echoes è un titolo di straordinaria qualità, lungo e impegnativo, con una storia avvincente e un sistema di combattimento a turni davvero furbo. Il giocatore si ritrova a controllare una banda di eroi e mercenari che il destino ha messo insieme per salvare il mondo dalla catastrofe: e fin qui non ci sarebbe nulla di nuovo, ma la storia è raccontata in modo intelligente, i dialoghi (in inglese) sono ben scritti, i personaggi sfaccettati e il tutto si combina in una struttura GDR pensata con tanta passione, forse anche troppa. Chiunque abbia amato i JRPG su SNES e PlayStation amerà alla follia un indie che è già cult e di cui speriamo di vedere un seguito.

Chained Echoes , il gioiellino firmato dal tedesco Mathias Linda - che si è fatto carico dello sviluppo praticamente da solo, eccezion fatta per musiche e illustrazioni - ha chiuso l'anno in bellezza: è un trionfo di citazioni e rimandi calcolati agli anni '90 e ai JRPG a 16 e 32 bit, in particolare a capolavori come Chrono Trigger e Xenogears.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion è una specie di remake dell'omonimo titolo per PSP

Ovviamente Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion non è un gioco nuovo, ma è passato così tanto tempo dalla pubblicazione originale per PSP che per molti giocatori Reunion rappresenta la prima occasione di scoprire il prequel di Final Fantasy VII, specialmente ora che il famosissimo JRPG di Square Enix cavalca l'onda del Remake. E questo dalle parti di Square Enix lo sanno bene, infatti si sono sforzati tantissimo per ammodernare Crisis Core, arrivando addirittura a ridoppiarlo in inglese e in giapponese coi nuovi attori del Remake o a cambiare i filmati delle evocazioni perché le creature avessero lo stesso aspetto che hanno nel Remake.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion è un lavoro di rifacimento davvero incredibile a tutto tondo, che migliora esponenzialmente un gioco di sicuro migliore per il gameplay che per la storia, soprattutto ora che è stato ricalcolato in salsa più action con una serie di accorgimenti nei controlli e nell'interfaccia. In pratica, è un titolo imprescindibile se proprio non ce la fate ad aspettare Final Fantasy VII Rebirth.