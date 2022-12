Horizon Forbidden West, una versione preliminare del gioco è spuntata in rete

Una versione preliminare di Horizon Forbidden West è spuntata in rete alcune ore fa, scaricabile sotto forma di torrent. A quanto pare si tratta di un'alpha per PS4 con tanto di funzionalità debug, che gli sviluppatori hanno probabilmente usato per testare il gioco durante i periodi di quarantena.

Il gioco con la grafica migliore del 2022 per Digital Foundry, Horizon Forbidden West è mosso dal potente Decima Engine e sembra che la build in questione consenta di accedere ad alcune funzionalità del motore. Non stiamo parlando di codice sorgente esposto, ma di certo si tratta di un leak piuttosto rilevante.

Molto probabilmente nei prossimi giorni vedremo diversi modder, in primis Lance McDonald, alle prese con questa versione di Horizon Forbidden West per scoprire i segreti del gioco, eventuali contenuti nascosti o indizi che possano puntare nella direzione di futuri DLC.

Dal canto suo, Sony sta cercando di tutelarsi segnalando e facendo rimuovere tutte le discussioni sui social che abbiano per oggetto il leak, sebbene ormai sia tardi per impedire la diffusione di informazioni legate a questo ritrovamento.