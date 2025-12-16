Terminator: Survivors è stato rinviato: non uscirà più in accesso anticipato

Contemporaneamente, è stato svelato anche che Terminator: Survivors non verrà più lanciato in Accesso Anticipato e che la modalità cooperativa è stata tagliata. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam.

L'editore Nacon e lo studio di sviluppo Nacon Studio Milan hanno annunciato il rinvio di Terminator: Survivors , fatto che ormai molti davano per scontato, visto che si parlava di lancio fissato al 2025. La nuova data d'uscita non è stata ancora comunicata, quindi non sappiamo se lo vedremo nel 2026, anche se la speranza è questa.

Il messaggio di Marco Ponte

Di seguito il messaggio del direttore creativo di Nacon Studio Milan, Marco Ponte, che ha dato le notizie relative a Terminator: Survivors.

Cari Sopravvissuti,

sono Marco Ponte, direttore creativo di Terminator: Survivors presso Nacon Studio Milan.

Il 2025 sta per concludersi ed è passato un po' di tempo dal nostro ultimo aggiornamento. Per prima cosa, voglio ringraziarvi tutti per la pazienza e la comprensione che avete dimostrato finora. Anche se siamo rimasti in silenzio, non siamo stati fermi: quest'anno è stato produttivo e abbiamo fatto importanti passi avanti su tutti i fronti, dal design del mondo al combattimento, fino alla profondità narrativa e all'atmosfera.

Il nostro obiettivo con Terminator: Survivors è sempre stato quello di offrirvi un'esperienza open world autentica e immersiva ambientata nell'universo di Terminator, capace di ricreare la dura realtà dell'ascesa di Skynet e la resilienza dell'umanità di fronte a essa.

Sarete immersi in una storia cupa, in cui ogni macchina che pattuglia il mondo aperto rappresenta una minaccia letale e la visione agghiacciante degli occhi rossi di un T-800 all'orizzonte significa una sola cosa: correre, nascondersi o morire... Il vostro viaggio sarà segnato dalla disperazione, mentre esplorate, combattete i primi prototipi di Skynet e aiutate la resistenza a risorgere dalle ceneri della civiltà. Questo non è semplicemente un altro sparatutto: è una lotta per la sopravvivenza dell'intera umanità dal momento in cui mettete piede fuori dalle macerie. È l'inizio della resistenza contro le macchine, visto attraverso i vostri occhi.

Dopo mesi di test interni e confronti con giocatori e fan della licenza, siamo giunti alla conclusione che, per offrirvi un'esperienza Terminator autentica, con il miglior gameplay possibile in termini di shooting ed esplorazione, fosse necessario accantonare la modalità cooperativa multigiocatore. Sappiamo che questa decisione potrebbe deludere qualcuno, ma crediamo che sia la direzione creativa giusta per una visione senza compromessi del mondo dopo il Giorno del Giudizio.

Abbiamo inoltre dovuto rivedere i nostri piani di pubblicazione: invece di lanciare il gioco in Accesso Anticipato, vogliamo che i vostri primi passi nella desolazione siano un'esperienza completa e rifinita. Probabilmente lo avrete già intuito, ma questo significa che Terminator: Survivors non uscirà nel 2025. Non abbiamo ancora fissato una nuova data, ma vi informeremo non appena saremo pronti a condividerla.

Nonostante ciò, il vostro feedback resta una parte fondamentale del nostro processo di sviluppo. Per questo organizzeremo diversi playtest a numero chiuso (sotto NDA) man mano che ci avvicineremo alla finestra di lancio. Se siete interessati a partecipare e ad aiutarci a plasmare il futuro di Terminator: Survivors, potete registrarvi tramite il link dedicato.

Sappiamo che le aspettative sono alte e non vediamo l'ora di mostrarvi ciò su cui stiamo lavorando. Per ora posso solo ringraziarvi per continuare a supportarci mentre facciamo del nostro meglio per creare un gioco degno dell'eredità di Terminator. Torneremo presto con nuove notizie."