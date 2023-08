QuakeCon 2023, John Carmack è tornato all'evento dopo dieci anni

John Carmack è tornato alla QuakeCon 2023, dopo dieci anni di assenza legati ai contrasti fra il leggendario sviluppatore di DOOM, Wolfenstein e Quake e l'azienda per cui ha lavorato fino al 2013, Bethesda.

Carmack aveva annunciato la sua presenza alla QuakeCon 2023, e ha pubblicato su Twitter alcune foto per testimoniare quanto sia stato piacevole ritrovare la sua vecchia community, ora che le polemiche sono acqua passata.

"La mia prima QuakeCon in un decennio!", ha scritto Carmack in uno dei post. "Sono così felice che ora la situazione si sia normalizzata e di essere il benvenuto all'evento. Non ero sicuro di cosa aspettarmi dopo la pandemia (...), ma il BYOC era pieno di gente e l'entusiasmo alle stelle anche il terzo giorno."