Wild Hearts in offerta Amazon: prezzo minimo storico per il gioco in stile Monster Hunter

Se siete grandi fan di Monster Hunter e siete in cerca di un gioco simile ma con il proprio stile, allora potreste essere interessanti all'offerta disponibile tramite Amazon Italia per Wild Hearts in versione PS5 e Xbox Series X. Lo sconto segnalato è del 63% rispetto al prezzo consigliato, ovvero di 50.01€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 79.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Wild Hearts è un gioco di Koei Tecmo nel quale dobbiamo vestire i panni di un cacciatore mostri in grado di usare i karakuri, ovvero dei congegni in grado di trasformare l'ambiente circostante per sconfiggere i "kemono". Potremo scegliere vari tipi di armi e armature per realizzare il nostro personaggio perfetto, ma prima dovremo andare a caccia di materiali sconfiggendo le creature.