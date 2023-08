The Witcher in versione LEGO: CD Projekt condivide un set non ufficiale di altissima qualità

LEGO è ovunque, anche nel mondo videoludico e ha sempre un grande successo. Pare proprio che ogni franchise possa essere ricreato in stile LEGO ma ovviamente ve ne sono tantissimi che non hanno ancora ricevuto tale trattamento. Un esempio è The Witcher. Ora, però, possiamo vedere un set LEGO dedicato allo strigo, purtroppo so tratta solo di una creazione di un fan e non di un prodotto ufficiale.

The Witcher LEGO: un connubio videoludico possibile?

Una versione videoludica di The Witcher LEGO potrebbe essere per molti una gradita sorpresa. Negli anni abbiamo visto tante IP ricevere il trattamento LEGO, come Harry Potter, Star Wars, Il Signore degli Anelli, Marvel e DC. Di norma i giochi LEGO hanno uno stile comico, che può facilmente essere applicato a qualsiasi tipo di contesto e trama.

The Witcher è certamente molto drammatico, ma una versione più leggera potrebbe essere interessante. Considerando poi che la saga è molto attiva in quel di CD Projekt, tra remake e nuovi capitoli, una versione LEGO non suona impossibile. Speriamo che il team polacco riesca a stringere un accordo in tal senso.