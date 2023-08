Tomb Raider, novità in arrivo? Il sito ufficiale dice di iscriversi per nuovi annunci

Se si unisce la tempistica dell'improvviso aggiornamento del sito alle voci secondo cui Crystal Dynamics si starebbe preparando a svelare un gioco entro la fine dell'anno - leak provenienti dal noto Miller Ross, che ha accuratamente rivelato informazioni su Marvel's Avengers - è abbastanza per far sì che i fan di Lara Croft siano convinti che sia arrivato il momento di un annuncio sul prossimo capitolo della saga.

Un recente aggiornamento del sito ufficiale di Tomb Raider invita i giocatori a iscriversi per essere i "primi a conoscere" le "ultime notizie riguardanti il franchise di Tomb Raider", tra cui "ricompense, esclusive, merch, pubblicazioni e altro ancora".

Tomb Raider: quali novità possiamo aspettarci?

Ovviamente per ora si tratta solo di speculazioni ed è possibile che Crystal Dynamics stia semplicemente cercando di creare e ampliare la propria community di giocatori, soprattutto visto che non fa più parte di Square Enix (e non ha quindi accesso ai canali social di tale compagnia).

Ricordiamo infatti che Crystal Dynamics è ora parte di Embracer Group. Non sappiamo però in che modo tale società abbia intenzione di utilizzare il franchise di Tomb Raider.

Ricordiamo che la Opening Night Live della Gamescom 2023 è alle porte, quindi esiste la possibilità che un annuncio sia previsto per tale show.