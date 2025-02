Intel 18A: il nodo per i processori Panther Lake è pronto

Intel ha annunciato che il nodo 18A, che darà vita ai processori Panther Lake (Ultra Core 300) , è pronto per la fase di tape-out, ovvero l'invio del design definitivo alla fonderia per la produzione. Questo annuncio arriva dopo un periodo di incertezze per il nodo 18A, che ha visto la cancellazione del nodo 20A e le dimissioni dell'ex CEO Pat Gelsinger.

Le prestazioni di Intel 18A

Con il nodo 18A, Intel promette un miglioramento del 15% nelle prestazioni per watt e una densità dei chip superiore del 30% rispetto al precedente nodo Intel 3. I processori Panther Lake, basati su questo nodo, sono attesi per la seconda metà del 2025.

Intel 18A rappresenta un passo importante per l'azienda di Santa Clara, che punta a recuperare terreno nei confronti della concorrenza, in particolare di TSMC. Sarà interessante vedere come queste innovazioni si tradurranno in termini di prestazioni e consumi nei futuri processori Panther Lake.

La tecnologia PowerVia dovrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione nel modo in cui l'energia viene fornita ai chip. Spostando le interconnessioni metalliche sul retro del die, si riduce la congestione e si libera spazio per altri componenti, con conseguenti miglioramenti in termini di prestazioni e densità.

I transistor RibbonFET, invece, sono un'evoluzione dei tradizionali transistor FinFET. Grazie alla loro struttura "gate-all-around", offrono un controllo più preciso della corrente elettrica, consentendo una maggiore miniaturizzazione dei componenti e riducendo le perdite di potenza.

Nonostante i progressi compiuti con il nodo 18A, Intel deve comunque ancora affrontare diverse sfide. La concorrenza di TSMC è agguerrita e l'azienda di Santa Clara dovrà dimostrare di essere in grado di mantenere il passo nel lungo periodo. Inoltre, Intel dovrà convincere i clienti che il nodo 18A è una tecnologia affidabile e adatta alla produzione di massa. Le recenti dichiarazioni di Broadcom, che ha espresso dubbi sulla maturità del nodo, dimostrano che c'è ancora del lavoro da fare in questo senso.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere all'opera i processori Panther Lake? Fatecelo sapere nei commenti!