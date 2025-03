YouTube trasforma la sua TV app: più simile a Netflix e con contenuti a pagamento

Negli ultimi anni, YouTube ha ampliato la sua offerta, introducendo la funzione Primetime Channels, che consente di sottoscrivere abbonamenti a servizi di terze parti come Paramount Plus, Max e Crunchyroll direttamente dall'app. Tuttavia, questa funzionalità è attualmente relegata alla sezione Film e TV, risultando meno accessibile rispetto alle tradizionali piattaforme di streaming. Per risolvere questa criticità, YouTube ha deciso di ripensare l'interfaccia della sua app per smart TV, portando i contenuti a pagamento direttamente sulla homepage. Questo aggiornamento permetterà agli utenti di scoprire facilmente film e serie TV disponibili in abbonamento, avvicinando il modello di YouTube a quello di competitor come Amazon Prime Video.

Serie TV organizzate in stagioni e anteprime automatiche Oltre a migliorare la visibilità dei contenuti a pagamento, la piattaforma introdurrà una novità interessante per i creator: la possibilità di organizzare i propri video in stagioni, offrendo agli utenti un'esperienza di fruizione più simile a quella di una serie TV. Questa funzione renderà i contenuti originali più fruibili e ordinati, permettendo ai creatori di monetizzare in modo più efficace i propri progetti seriali. Una schermata di YouTube Un'altra novità attesa è l'implementazione delle anteprime automatiche dei contenuti, un sistema già ampiamente utilizzato da Netflix. Grazie a questa funzionalità, gli utenti potranno visualizzare spezzoni di film e serie senza dover avviare manualmente la riproduzione, facilitando la scelta del contenuto da guardare.