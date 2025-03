Under Par Golf Architect è un curioso gestionale golfistico, vediamo trailer e dettagli

Under Par Golf Architect è un curioso gestionale golfistico annunciato da Broken Arms Games e in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS e Android. Come si vede nel trailer, si tratta di un'esperienza caratterizzata da un simpatico stile cartoonesco.

Nel gioco ci troveremo a vestire i panni di un vero e proprio architetto del golf, incaricato di trasformare terreni impervi in oasi verdi, dando vita a percorsi in cui ogni buca è un'opera d'arte. Grazie a un editor potente ma semplice da usare, potremo modellare il paesaggio per creare scenari mozzafiato.

Attorno al campo avremo la possibilità di edificare strutture polivalenti, in cui i nostri giocatori possano rilassarsi e divertirsi dfra bar, iscine, ristoranti e palestre. Dovremo dunque assumere personale competente e gestire al meglio il nostro budget con l'obiettivo di generare importanti profitti grazie alle quote d'iscrizione.

Naturalmente potremo anche provare le nostre creazioni in prima persona, scendendo in campo e testando ogni percorso effettuando swing potenti e precisi, anche qui ricorrendo a un sistema di controllo immediato ma completo... oppure simulando completamente le partite per sperimentare diverse strategie.