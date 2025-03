GTA 5 Enhanced parte bene su Steam come giocatori attivi, nonostante le tante recensioni negative

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ieri Rockstar Games ha pubblicato GTA 5 Enhanced, una nuova versione aggiornata con migliorie grafiche , nuovi contenuti e funzionalità sotto forma di aggiornamento gratuito per chi già possiede il gioco. Dato che le migliorie tecniche richiedono una configurazione più potente, è anche possibile scegliere di non scaricare l'update e giocare alla vecchia versione, chiamata GTA 5 Legacy.

GTA 5 Enhanced è partito bene su Steam, almeno guardando gli elevati numeri di utenti simulanei registrati su SteamDB. Tuttavia, allo stesso tempo molti non hanno gradito questa versione o hanno riscontrato vari problemi che li hanno portati a lasciare delle recensioni negative .

Tanti giocatori, ma anche tante lamentele

SteamDB segnala che ieri è stato registrato un picco di utenti massimo di 187.059 giocatori simultanei per GTA 5 Enhanced, facendolo entrate nella top 10 dei più giocati sulla piattaforma di Valve. Numeri davvero impressionanti per un gioco con 11 anni sulle spalle. Interessante notare che anche GTA 5 Legacy è attualmente nelle posizioni alte della classifica e non ha perso molti giocatori. Nelle ultime 24 ore ha segnato un picco di 125.609 utenti, laddove prima del lancio della nuova versione solitamente il record giornaliero era tra i 150 e i 180mila giocatori.

Trevor in GTA 5

A livello di valutazioni, al momento la versione Enhanced ha solo il 50% di recensioni positive. In quelle negative c'è chi si lamenta che non riesce a trasferire il proprio personaggio di GTA Online dalla vecchia alla nuova versione, con il rischio dunque di perdere anni e anni di progressi, chi lamenta performance sotto le aspettative a dispetto di un balzo grafico non così marcato e chi è irritato dalla rimozione della chat testuale. C'è anche chi parla di problemi di stuttering, crash dell'applicazione e altre magagne varie. Ovviamente la speranza è che Rockstar Games risolva i problemi segnalati nelle prossime settimane.