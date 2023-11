I recenti piani a pagamento di Meta per Facebook e Instagram scatenano l'ira degli attivisti

All'inizio del mese, Meta ha offerto agli utenti di Instagram e Facebook la possibilità di pagare per non condividere più i propri dati personali; nonostante questo sforzo per conformarsi alle richieste dell'UE, l'accoglienza di tale gesto non è stata positiva.

Questa novità è giunta in risposta diretta alle richieste dell'Unione Europea , che spingevano per garantire ai cittadini l'accesso ai servizi senza dover pagare con i propri dati personali e senza violare la loro privacy.

Non sono fatti vostri

Meta ha lanciato dei piani di abbonamento: circa 10 euro al mese per rimuovere le feature che utilizzano i dati dell'utente su Facebook e Instagram

Un collettivo di attivisti austriaci per la tutela della privacy, noto come NOYB (None of Your Business) ha fatto denuncia contro l'azienda di Zuckenberg, rea di obbligare le persone a pagare per tenere segreti i loro dati.

Il gruppo, già protagonista di molteplici successi legali contro Meta, ha formalmente presentato un reclamo dinanzi al sistema giuridico della Repubblica d'Austria affermando che il nuovo sistema proposto violi la normativa in quanto il consenso richiesto non è "liberamente conferito".

In conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), gli utenti devono godere di una "autentica o libera scelta" quando decidono se condividere i propri dati, aspetto che, secondo gli attivisti, manca nel recente modello di pagamento proposto.

Secondo NOYB, l'adozione di un modello di abbonamento a pagamento rappresenterebbe "l'esatto opposto di una scelta veramente libera" .

Si menziona per le persone il rischio di finire per spendere anche 250€ all'anno solo per Facebook e Instagram e che questo sistema si diffonda ad altri servizi.

Se consideriamo che in media ci sono 35 app su uno smartphone, i costi potrebbero arrivare fino a 8.815€ all'anno.

Il costo stabilito da Meta è stato giudicato eccessivo, secondo Max Schrems di NOYB.

Egli critica il modo in cui Meta affronta la questione della scelta tra il tracciamento e la privacy, sottolineando che solo il 3% delle persone, secondo ricerche di mercato, mostra apprezzamento per il tracciamento.

Al contrario, più del 99% delle persone non esercita la propria facoltà di scelta quando si trova di fronte all'alternativa tra un servizio gratuito e uno a pagamento.