S.T.A.L.K.E.R. 2 su Xbox Series X avrà due modalità grafiche, i requisiti PC saranno abbordabili

Grazie a un'intervista concessa dal team di GSC Game World al portale giapponese GamerSky scopriamo che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl avrà due modalità grafiche su Xbox Series X, mentre per quanto riguarda la versione PC gli sviluppatori si stanno impegnando per renderla abbordabile anche con configurazioni non recentissime.

Su Xbox Series X troveremo i due classici preset Performance e Quality, con il primo che mirerà a offrire un'esperienza a 60 fps al costo di una risoluzione inferiore. Tuttavia al momento lo studio non è in grado di offrire numeri precisi riguardo alla risoluzione, con maggiori dettagli che probabilmente arriveranno quando i lavori sul gioco saranno ultimati. A quanto pare forse non ci saranno opzioni simili su Xbox Series S, dato che non sono state menzionate.