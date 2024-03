Hyper Light Breaker si mostra con un video di gameplay da 7 minuti

Ebbene, fra non molto tutti potremo mettere le mani sul prequel di Hyper Light Drifter , che farà il proprio debutto in Accesso Anticipato nel corso di questa estate .

Definito un "Breath of the Wild nel formato di un roguelike come Dead Cells", Hyper Light Breaker unisce una suggestiva fase esplorativa e combattimenti altamente frenetici e spettacolari , miscelando il tutto con uno stile visivo davvero convincente e peculiare.

Un progetto promettente

L'anno scorso abbiamo visto in anteprima Hyper Light Breaker e siamo rimasti davvero colpiti dalle ambizioni di questo curioso mix di meccaniche, che come detto mette insieme Zelda: Breath of the Wild ma anche Hades e Dead Cells.

A supporto di un impianto così interessante e ispirato troviamo una direzione artistica eccellente e un sistema di movimento straordinariamente implementato, che consente di esplorare con grande agilità gli ambi scenari del gioco.