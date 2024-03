The Triple-i Initiative: l'evento per gli indie blockbuster, data e ora dello spettacolo

Una gruppo di sviluppatori indie ha annunciato The Triple-i Initiative, un evento di 45 minuti con anteprime mondiali, gameplay esclusivo e demo di alcuni dei migliori creatori indipendenti di giochi. L'evento si terrà il 10 aprile alle 19:00 ora italiana.

Lo showcase conterrà "annunci importanti" per oltre 30 giochi di studi come Evil Empire (Dead Cells), Mega Crit (Slay the Spire), Red Hook Studios (Darkest Dungeon), Heart Machine (Hyper Light Drifter), Poncle (Vampire Survivors) e molti altri. Promette di essere una "vetrina digitale senza fronzoli con titoli indie di grande successo, tutti trasmessi in streaming in meno di un'ora per rispettare il tempo dei giocatori e degli studios".

"Sentivamo l'esigenza di una vetrina che mettesse in evidenza giochi indie molto diversi tra loro, ma che avessero una cosa in comune: la risonanza con milioni di giocatori in tutto il mondo", ha dichiarato Berenger Dupre, direttore marketing di Evil Empire, in una nota stampa. "Poiché l'uso delle lettere sembra essere la tendenza del settore, abbiamo pensato che aggiungere un paio di "i" a "indie" fosse un modo corretto per descrivere questo nuovo formato. Inoltre, The Triple-i suona semplicemente bene".

Il direttore operativo di Evil Empire, Benjamin Laulan, ha aggiunto: "L'obiettivo è quello di avere uno show diretto e ricco di annunci come collettivo di studios, per parlare direttamente ai giocatori, le persone che ci hanno sostenuto fin dal primo giorno. Lo show durerà circa 45 minuti e presenterà le notizie delle persone più creative e di successo. Niente segmenti di hosting, niente pubblicità, niente sponsorizzazioni, niente fronzoli extra, solo giochi".