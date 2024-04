Another Crab's Treasure ha paura di Hades 2 e Silksong, preferisce lottare con Stellar Blade

È sempre dura per i giochi indie trovare il proprio spazio e Aggro Crab - autore di Another Crab's Treasure - sta scherzando sulla situazione nella quale si trova. Il team infatti sottolinea come Silksong e Hades 2 stiano "stringendo" Another Crab's Treasure nella propria stretta.

Come potete vedere qui sotto, Aggro Crab ha condiviso un piccolo meme a tema marittimo, perfetto per l'ambientazione del loro gioco.

In un secondo tweet, Aggro Crab afferma che è molto meglio per il team scontrarsi con Stellar Blade (che esce il giorno dopo rispetto all'indie) "come Dio ha voluto".