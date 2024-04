The Elder Scrolls V: Skyrim riceve una sorta di espansione grazie a una mod con storia e dialoghi

Potete trovarla a questo indirizzo su NexusMods , disponibile da oggi in forma completa, salvo ovviamente ulteriori aggiunte e sistemazioni da applicare in seguito.

Tra le tante mod che ancora escono per The Elder Scrolls V: Skyrim , quella intitolata The Tempest Isle , sviluppata dal modder Cryptdick, rappresenta una delle proposte più interessanti uscite di recente, presentandosi come una sorta di vera e propria maxi-espansione.

Una specie di espansione

Skyrim: The Tempest Isle, un'immagine

Si tratta del lavoro di una singola persona e ovviamente non è paragonabile a operazioni molto più ampie e profonde di rielaborazione, ma The Tempest Isle risulta comunque molto interessante per il fatto di aggiungere qualcosa di completamente nuovo a un gioco noto come The Elder Scrolls V: Skyrim.

All'interno troviamo una storia completamente nuova con "molteplici quest e personaggi interessanti", oltre a nuovi oggetti, magie, varianti di nemici, oggetti ambientali e altro, tutto elaborato a mano, insieme a un'ambientazione nuova con dungeon costruiti in maniera artigianale.

A dimostrare la notevole cura riposta nel progetto, sono presenti anche numerosi dialoghi doppiati da parte di vari collaboratori, cosa che rappresenta un ulteriore elemento di immersione in questa specie di espansione artigianale di Skyrim.