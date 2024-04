Little Kitty, Big City: data d'uscita annunciata all'Indie World

Little Kitty, Big City è stato il gioco d'apertura dell'Indie World di Nintendo. Gli sviluppatori sono apparsi in video per annunciare l'inizio delle prenotazioni a partire da oggi e la data d'uscita: il 9 maggio 2024. Quindi non manca molto per poterci giocare.

Di cosa si tratta? Il gameplay ci chiederà di guidare un gatto che, caduto dal tetto di casa sua, deve caversela in una grande città andando in giro e facendo le cose da gatto, come rubare cibo, parlare con gli altri animali, arrampicarsi e così via. Quindi niente missioni alla Stray, ma tanta miciosità.