Antonblast: data di uscita e demo per Nintendo Switch annunciate, per i fan di Pizza Tower

Durante il Nintendo Indie World del 17 aprile, la grande N ha mostrato Antonblast, in arrivo il 12 novembre 2024 su PC e Nintendo Switch (esclusiva temporale). Una demo per console sarà disponibile in giornata.

La descrizione ufficiale recita: "Antonblast è un platform d'azione esplosivo e veloce che punta tutto sulla distruzione. Vesti i panni dell'infuriato Dynamite Anton (o della sua collega Annie) e usa il tuo potente martello per demolire mondi bizzarri, affrontare boss che riempiono lo schermo e rubare gli Spiriti a Satana!"

"Proprio così: Satana in persona ha rubato la preziosa collezione di Spiriti di Anton e non si fermerà davanti a nulla per riaverla. Fortunatamente, il proprietario del casinò locale, Brulo, ha un problema con Satana ed è disposto a mettere da parte le sue divergenze con Anton per fargliela pagare."

Si tratta di un platform ispirato a Wario Land e ricorderà a molti anche il recente Pizza Tower.