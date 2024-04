Lorelei and the Laser Eyes: data d'uscita annunciata all'Indie World con un nuovo trailer

In occasione dell'Indie World è stata annunciata la data d'uscita di Lorelei and the Laser Eyes di Simogo, pubblicato da Annapurna Interactive: 16 maggio 2024. Ne sarete sicuramente felici, se non vedete l'ora di mettere le mani su questo interessante puzzle game dalla grande atmosfera e dallo stile estremamente marcato.

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo video che mostra il gameplay del gioco. Lo potete trovare qui di seguito:

Lorelei and the Laser Eyes racconta la storia di una donna convocata da un uomo eccentrico per partecipare a un progetto in un vecchio hotel sperduto nell'Europa centrale. Purtroppo per lei, si ritrova implicata in un gioco di illusioni, sempre più pericoloso e surreale.

Tocca quindi al giocatore cadere nell'abisso di un mondo parallelo, in un mistero illogico costituito da una moltitudine incessante di rompicapo originali che dovrà risolvere per potersi avvicinare sempre di più a decifrare l'enigma che fa da movente al gioco.