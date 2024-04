Google Pixel Buds Pro 2: i primi dettagli rivelano una maggiore autonomia

Tuttavia, non è esclusa la possibilità di un'anteprima già a maggio, durante l'evento I/O 2024 dedicato agli sviluppatori.

Ciò è quanto emerso da un elenco di certificazioni UL Demko (Danimarca) e Safety Korea, che ci forniscono la possibilità di ottenere dettagli aggiuntivi sul dispositivo in arrivo con un lancio presumibilmente in concomitanza alla serie Pixel 9 il prossimo autunno.

Sembra che le Pixel Buds Pro stiano per avere un successore. Sono comparse le prime tracce di una custodia di ricarica che sembra destinata ai nuovi auricolari premium di Google, Pixel Buds Pro 2.

La produzione dei nuovi modelli sarebbe affidata alla cinese Chongqing VDL Electronics. Al momento, non sono state rilasciate altre specifiche tecniche, ma è probabile che ulteriori dettagli verranno presto svelati.

Per quanto riguarda le statistiche del predecessore, la batteria offriva fino a 31 ore di utilizzo combinato con auricolari e custodia, e 20 ore con i soli Buds.

Identificata con il numero di modello GH8tQ, l'involucro rivela una cella dalla capacità di 650 mAh , leggermente superiore rispetto all'originale da 620 mAh. Tuttavia, il comportamento degli auricolari in termini di durata rimane da verificare sul campo.

Eredità premium

Google si appresta a portare avanti la sua tradizione di auricolari premium

Due anni fa è stato annunciato un modello di auricolari premium di prima generazione con varie specifiche all'altezza.

In termini di audio, le Pixel Buds Pro presentano cancellazione attiva del rumore (ANC), modalità Trasparenza, equalizzatore e tre microfoni per ogni auricolare.

Diversi sensori figurano nell'assetto, inclusi quelli per il touch capacitivo, il rilevamento in-ear tramite sensori di prossimità, accelerometro, giroscopio e sensore di effetto Hall nella custodia, consentendo un controllo intuitivo e un certo grado di automazione delle funzioni.

Quello che ci si aspetta dalle Pixel Buds Pro 2 è che includano un aggiornamento con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Non conosciamo la data di lancio né altro, tuttavia con l'approssimarsi dell' I/O 2024 previsto per il prossimo mese, potremmo aspettarci di ottenere più dettagli. Considerando l'esperienza passata, con i primi auricolari lanciati nel mese di maggio 2022, è plausibile che i nuovi possano essere rilasciati durante o dopo l'evento Google.