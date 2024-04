Yars Rising: il trailer di annuncio del metroidvania di Atari, un ritorno dal passato

Il team spiega: "WayForward si è costruita una reputazione per lo sviluppo di franchise con personaggi forti e una narrazione ricca. In Yars Rising, lo studio offre un'avventura Metroidvania a scorrimento laterale con azione platform, un equilibrio di gameplay stealth e di combattimento e minigiochi di ispirazione retrò."

In Yars Rising, i giocatori assumono il controllo della giovane hacker Emi Kimura , assunta da un misterioso mecenate per infiltrarsi nell'oscura società Qotech. Parliamo di un metroidvania, quindi possiamo aspettarci di dover saltare, correre e sfruttare le capacità di hacking della protagonista per svelare i misteri di questa avventura fantascientifica. Al centro della trama vi sarà non solo la corporazione ma anche una lontana razza aliena.

La storia della serie Yars

L'originale Yars' Revenge del 1982

La serie Yars è nata nell'ormai lontano 1982 con Yars' Revenge, il gioco first-party più venduto su Atari 2600, realizzato da Howard Scott Warshaw, autore anche dei tie-in Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones) e del fallimentare E.T. The Extra-Terrestrial.

Il gioco era nato inizialmente come una conversione su licenza dello sparatutto arcade Star Castle per poi trasformarsi in un titolo differente, mantenendo buona parte delle meccaniche di base. Nei panni di un alieno insettoide simile a una mosca di nome Yars, il giocatore deve muoversi e sparare per eliminare un nemico alieno chiamato Qotile, distruggendo la sua barriera esterna nel mentre si evitano i suoi attacchi.

La serie è tornata nel 2005 con Yars' Return, nato come hack homebrew di Yars' Revenge, ma successivamente pubblicato in via ufficiale da Atari, mentre nel 2022 è arrivato Yars: Recharged, un remake del primo episodio che fonde il gameplay di base dell'originale con nuove meccaniche da bullet hell, arcade e shoot-em up. In questo rifacimento, inoltre, il protagonista Yars assume dei tratti umanoidi, pur rimando alla base un insetto alieno.

In tal senso, Yars Rising rappresenta un'ulteriore evoluzione e mutazione della serie, dato che come detto in precedenza si tratta di un metroidvania, con protagonista una ragazza molto più simile a un'umana che a un insetto alieno.