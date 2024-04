TMNT: Splintered Fate arriva su Nintendo Switch come esclusiva console temporale

Durante il Nintendo Indie World è stato annunciata la versione console di Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate.

Parliamo del gioco roguelite pubblicato lo scorso anno come esclusiva Apple Arcade e in arrivo come esclusiva temporale console su Nintendo Switch nel luglio 2024. Potete vedere il trailer qui sotto.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate è ispirato a giochi come Hades e propone un mix di combattimenti con visuale d'alto e con anche il supporto alla cooperativa, con le varie Tartarughe in grado di usare capacità uniche in aree posizionate proceduralmente.