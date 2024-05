Nintendo Switch 2, c'è un indizio nel codice di Paper Mario: Il Portale Millenario?

Nel codice di Paper Mario: Il Portale Millenario sono stati ritrovati alcuni riferimenti che fanno pensare a Nintendo Switch 2, e in particolare a una delle modalità grafiche che la nuova console potrebbe includere.

Si tratta, per la precisione, di una riga che fa riferimento alla risoluzione a 4K ed è lecito immaginare che gli sviluppatori l'abbiano inserita per fare in modo che il gioco possa girare in questo modo laddove lo si utilizzi in retrocompatibilità su Nintendo Switch 2.

Certo, esiste anche un'altra possibile spiegazione, ben più banale e meno entusiasmante: una riga di codice che consenta semplicemente di esportare screenshot a 2160p dall'attuale versione del gioco. Come staranno davvero le cose?