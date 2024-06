Le classifiche dei film e delle serie TV più viste su Netflix a inizio giugno presenta qualche nuovo nome

Come ogni settimana Netflix ha svelato quali sono le classifiche dei film e delle serie TV più viste. Precisamente, parliamo delle Top 10 italiane dal 27 maggio al 2 giugno. Iniziamo con la classifica delle serie TV:

Bridgerton - Stagione 3 Eric - Mini serie La vita che volevi - Mini serie ni una màs - Stagione 1 Bridgerton - Stagione 2 The 8 Show - Mini serie Bridgerton - Stagione 1 La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton - Mini serie Thank You, Next - Stagione 1 Geek Girl - Stagione 1

Le locandine delle serie TV più viste su Netflix

Tra le novità della settimana troviamo Eric, La vita che volevi, ni una màs e Geek Girl. I grandi successi sono come sempre Bridgerton, che con la terza stagione ottiene la prima posizione per la terza settimana di fila, mentre la seconda stagione resiste in Top 10 da 14 settimane e la prima da 12 settimane (non consecutive, chiaramente). Fa bene anche lo spin-off dedicato alla Regina Carlotta, con le sue 8 settimane in Top 10.