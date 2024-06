The Alters riceverà una demo su Steam: ecco quando sarà disponibile

11 bit studios ha annunciato con un trailer che The Alters riceverà una demo su Steam: gli utenti PC avranno la possibilità di provare in anteprima l'originale avventura fantascientifica dal 10 al 17 giugno.

Come illustrato nel video, in The Alters seguiremo le vicende di Jan Dolski, un operaio che si ritrova bloccato su di un pianeta remoto ma non perde la speranza di riuscire a tornare a casa. Per questo ricorre a misure decisamente drastiche, usando una sostanza che gli consente di creare versioni alternative di sé.

Queste versioni alternative di Jan sono appunti gli Alters del titolo: ognuna dispone di una personalità differente, di un passato e di ambizioni con cui dovremo scendere a patti, cercando di trovare il giusto compromesso perché questa insolita squadra possa funzionare.