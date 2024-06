I fan vogliono Shenmue 4 e hanno deciso di comunicarlo in maniera eclatante

I fan vogliono Shenmue 4 e per diffondere questo messaggio hanno optato per una soluzione eclatante, noleggiando una gigantesca insegna in quel di Times Square, a New York, su cui trasmettere uno spot da quindici secondi.

Il breve video include una carrellata dei personaggi principali della serie creata da Yu Suzuki, accompagnata dai riferimenti della campagna #letsgetshenmue4 e da un invito a unirsi a questa iniziativa ogni 4 del mese.

Un primo, importante risultato è già stato ottenuto dallo Shenmue Dojo, che si è fatto promotore di questa operazione, se consideriamo che tutti i maggiori siti di videogiochi stanno parlando della loro trovata, così come i social network.