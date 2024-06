Il film di Watch Dogs ha scelto un altro attore, un nome famoso al cinema

Secondo un nuovo report di Deadline, il film di Watch Dogs basato sull'omonima saga di Ubisoft ha aggiunto al proprio cast un nuovo attore famoso: Tom Blyth, noto soprattutto per il proprio ruolo nel prequel di Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente.

Blyth apparirà al fianco di Sophie Wilde, che ha ricoperto il ruolo di protagonista in Talk to me, l'horror adolescenziale di A24.