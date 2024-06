La seconda stagione di Fallout ha una data di uscita? Verrà realizzata il più velocemente possibile

È stata decisa una data di uscita per la seconda stagione di Fallout? Verrà trasmessa verso la fine del 2025 o nel 2026? È questa la domanda che l'Hollywood Reporter ha posto agli showrunner della serie televisiva.

"Su internet capita spesso che determinate affermazioni vengano riportate come annunci ufficiali, dunque sono esitante nel suggerire una data visto che potrebbe finire per essere decontestualizzata e discussa su Reddit per un anno", ha spiegato Graham Wagner.

"Quello che posso dire è che cercheremo di procedere il più velocemente possibile, anche grazie al fatto di avere già a disposizione parecchi asset dalla prima stagione, set ed effetti pronti per l'uso. (...) Spingeremo al massimo l'acceleratore perché la seconda stagione arrivi in fretta."