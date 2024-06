GOG Galaxy inizierà presto a cancellare parte dei vostri salvataggi in cloud: vediamo come non perderli

Se siete assidui utilizzatori di GOG, lo store di CD Projekt, dovete sapere di un cambiamento in arrivo. Il servizio inizierà a cancellare i dati di salvataggio in cloud più pesanti di 200 MB. La data di inizio della procedura è il 31 agosto 2024.

Se non volete non rischiare di perdere nulla, assicuratevi di avere i salvataggi disponibili in locale e non unicamente in Cloud. Considerate che certi videogiochi superano enormemente i 200 MB, quindi non date per scontato che tutti i vostri salvataggi siano leggeri.