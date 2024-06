Paper Mario: Il Portale Millenario si mostra nel trailer con i riconoscimenti della stampa

Naturalmente è anche e soprattutto la base di partenza ad aver contribuito a determinare valutazioni così positive, e da questo punto di vista l'originale Paper Mario: Il Portale Millenario per GameCube si pone ancora oggi come un titolo eccellente.

Sono proprio queste ultime a essere state riportate nel video, con una sequela di giudizi entusiastici che gridano al capolavoro e al classico senza tempo, principalmente per via della bontà del rifacimento per Nintendo Switch.

Il trailer con i riconoscimenti della stampa per Paper Mario: Il Portale Millenario conferma le tante qualità del remake prodotto da Nintendo, che a quanto pare è stato particolarmente apprezzato sia dalle testate internazionali che da quelle italiane.

L'ennesimo, ottimo remake

Nintendo ci sa decisamente fare con remake e remaster: una branca di prodotti che al catalogo della casa giapponese non mancano di certo, e anzi rappresentano una risorsa fondamentale vista la libreria di titoli disponibile per "piattaforme meno fortunate" come appunto GameCube e Nintendo 64.

Rilanciare queste esperienze, a fronte ovviamente di un comparto tecnico rivisitato, si pone dunque come una strategia vincente ed è probabile che la rivedremo in azione nei mesi che ci separano dal debutto di Nintendo Switch 2, previsto per il 2025.

Tornando invece a questo specifico rifacimento, nella recensione di Paper Mario: Il Portale Millenario abbiamo sottolineato i tanti punti di forza del gioco e le sue qualità ma anche alcune criticità, vedi ad esempio il passaggio ai 30 fps, che alcuni hanno parecchio criticato, e la presenza di un backtracking difficile da ignorare.