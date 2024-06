A che serve Game Pass? Hypercharge: Unboxed vende molto su Xbox anche senza, dice il team

Il risultato potrebbe sembrare pessimo, ma è in realtà ottimo e il team se ne vanta giustamente, spiegando come sia riuscito a raggiungere tali numeri senza l'aiuto di un editore e senza accordi con Game Pass .

Le parole dei creatori di Hypercharge: Unboxed

Secondo quanto indicato da IGN USA, Joe Henson - creative gameplay e marketing director presso Digital Cybercherries - ha affermato: "Sono davvero sopraffatto dal successo del nostro gioco su Xbox e non potrò mai ringraziare abbastanza tutti coloro che hanno acquistato il gioco. 50.000 vendite potrebbero non significare molto nel regno degli AAA, ma per il nostro piccolo team di sei persone, in un momento difficile per l'industria, senza alcun supporto da parte di un grande editore, vendere 50.000 copie su Xbox in pochi giorni è davvero una grande cosa! Grazie ancora a tutti coloro che ci hanno sostenuto!".

Bisogna sapere che Digital Cybercherries è un team di sole sei persone e, complice la mancanza di un editore, può assolutamente festeggiare di 50.000 unità vendute, perché rappresentano un serio guadagno, che ovviamente si somma alle vendite ottenute sulle altre piattaforme.

Inoltre, si tratta delle vendite nei primi cinque giorni: con l'aiuto del passaparola potrebbe certamente ottenere risultati ancora più grandi.

Ecco infine la recensione di Hypercharge: Unboxed.