Le nuove immagini di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ci danno altri dettagli sul gioco

Nintendo ha accompagnato il lancio del nuovo trailer di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom con la pubblicazione di un ricca galleria di immagini , che mostrano diversi momenti del gameplay, nonché alcune caratteristiche del gioco. Insomma, se siete tra quelli che aspettano ansiosamente questo nuovo capitolo della celebre serie, finalmente vissuto dal punto di vista della principessa, non potete davvero non guardarle.

Le immagini

Le immagini mostrano nel dettaglio i luoghi di Hyrule, ossia i diversi territori che la compongono e alcuni dei loro abitanti. Si tratta di un ricca anticipazione di quanto potremo giocare su Nintendo Switch il 26 settembre 2024, quando The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sarà pubblicato. Tra i luoghi mostrati ci sono l'altopiano centrale, alcuni frammenti delle terre più esterne, l'arido deserto Gerudo e la cima del vulcano Oldin. Nella versione finale le regioni visitabili saranno molti altri. "Gli abitanti di Hyrule sono stati inghiottiti da strani squarci apparsi nel terreno e toccherà alla Principessa Zelda salvare il regno. Ma Zelda non è sola: con l'aiuto della fata Tri, ottiene il bastone di Tri che le permette di creare imitazioni chiamate repliche ovvero copie fisiche di oggetti trovati nell'ambiente." Spiega il comunicato ufficiale, che prosegue parlando di come le repliche possano essere usate per risolvere puzzle e sconfiggere i nemici. Inoltre possono essere combinate tra di loro, con risultati a volte sorprendenti.

Non manca la possibilità di creare repliche dei mostri, da far combattere al nostro fianco. Insomma, Zelda avrà diversi strumenti per aiutare gli abitanti di Hyrule in difficoltà, alcuni dei quali le daranno delle missioni secondarie da svolgere. Ci sarà quindi molto da fare in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e non vediamo l'ora di giocarci. Visto che siete qui, sarete sicuramente interessati anche a vedere il nuovo trailer.