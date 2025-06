Google Pixel 9a: crolla il prezzo del medio-gamma Google, a queste cifre può essere un best buy

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone? Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto allettante e interessante: si tratta di un'offerta che prevede uno sconto del 13% sul nuovo Google Pixel 9a che viene venduto a 479€ . Siamo molto vicini al minimo storico per questo prodotto, fissato a circa 5€ in meno rispetto al costo attuale. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o accedendo al prodotto tramite il box qui sotto: Google Pixel 9a, dunque, è il nuovo device della gamma "lite" dei Google Pixel che si va a collocare nel mid-range degli smartphone. Questo dispositivo si presenta con un display p-OLED da 6,3" , con uno spessore di 8.9 millimetri e un peso che si attesta sui 186 grammi.

Google Pixel 9a: tutti i dettagli del medio-gamma di Big G

Il pannello p-OLED sopracitato garantisce, inoltre, una risoluzione di 1080 x 2424 pixel e un refresh rate che raggiunge i 120Hz. Per quanto concerne la fotocamera, siamo di fronte ad un doppio sensore posteriore: principale da 48 MP e ultra-wide da 13 MP. Sul fronte, invece, è disponibile una selfie-cam da 13 MP.

Google Pixel 9 in nero ossidiana

Per quanto riguarda, invece, l'hardware sotto la scocca, questo Pixel 9a monta il SoC proprietario di Google, ovvero il Tensor G4 a 4nm 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (questo il taglio del modello in promozione). Infine, a garantire autonomia all'intero smartphone ci pensa una batteria da 5.100mAh. Dai un'occhiata alla nostra recensione del Google Pixel 9a per saperne di più!