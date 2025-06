Fairphone 6 migliora schermo e processore, costa meno e sarà super riparabile: leak di specifiche e prezzo

Fairphone 6 sarà più potente e disponibile in due versioni. Lo ha scoperto il portale tedesco WinFuture.de, analizzando i materiali stampa ufficiali della sesta edizione dello smartphone facilmente riparabile.

Fairphone 6: specifiche e prezzo attesi

Fairphone 6 avrà il SoC Snapdragon 7s Gen 3, uscito nell'estate del 2024 e progettato per i telefoni di fascia media. Un bel passo avanti rispetto al processore dello scorso anno, che era un Qualcomm QCM6490 5G da 2,7 GHz, pensato soprattutto per l'IoT. Lo schermo sarà un pOLED da 6,31" LTPO, quindi con frequenza dinamica di aggiornamento da 1 a 120 Hz. Il lettore di impronte è nel pulsante di accensione e c'è anche un altro pulsante di cui al momento si ignora la funzione. Ci sono poi 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 2 TB con microSDXC) e una batteria da 4414 mAh (garantita per 1000 cicli) che può essere ricaricata con un massimo di 33 watt.

La batteria di Fairphone 6 (fonte: Winfuture)

Le fotocamere posteriori sono da 50 MP e 13 MP, mentre la frontale è una 32 MP. Il retro è composto da due parti, una superiore e una inferiore: la parte inferiore protegge la batteria che può essere smontata e sostituita svitando delle viti. Il telefono ha una classe di protezione IP55 nonostante l'assenza di colla.

Sul FairPhone 6 potrà essere sostituito quasi tutto: batteria, fotocamere, sensori, display, altoparlante e la porta USB. Si dovrebbe poter agire persino sugli slot per le SIM e la scheda SD (sul Fairphone 5 i moduli sostituibili erano ben 10). Dall'anno scorso Fairphone ha iniziato a garantire 5 anni di update del sistema operativo e 8 anni per le patch di sicurezza, ma non sappiamo se questi numeri saranno confermati quest'anno.

Fairphone 6 sarà pubblicato il 25 giugno 2025 a un prezzo di 549 euro. Si parla di ben 150 euro in meno di Fairphone 5, che era venduto a 699 euro. Voi che cosa ne pensate? Lo comprereste? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto l'iPhone Foldable sta per entrare in produzione, lo smartphone pieghevole Apple è sempre più vicino.