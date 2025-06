Il nuovo Fairphone 6 sarà ancora più modulare: in arrivo tanti nuovi accessori per lo smartphone "sostenibile"

A quanto pare, il Fairphone 6 vuole elevare ulteriormente il concetto di modularità. Il nuovo modello non punterà più solo alla sostituzione dei componenti interni, ma anche a una serie di accessori modulari come porta carte, laccetti e anelli di presa, che potranno essere agganciati e rimossi con facilità.

Il design modulare di Fairphone 6

Fairphone 6 avrà una cover posteriore in due parti, divisa in sezioni superiore e inferiore. Questo dovrebbe permettere ai proprietari di combinare i colori insieme agli accessori, con nero, bianco e verde tra le opzioni disponibili dal giorno dell'uscita. L'idea per accessori intercambiabili come porta carte, laccetto e anello di presa sembra invece ispirata agli accessori modulari presenti sui CMF Phone 1 e Phone Pro 2 di Nothing, che supportano laccetti, portafogli e cavalletti avvitabili.

Il design anteriore di Fairphone 6 (fonte: Winfuture)

Il sito olandese NieuweMobiel riporta invece che il telefono sarà immesso sul mercato il 25 giugno 2025 e offrirà 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Similmente ai precedenti modelli Fairphone, sarà riparabile dall'utente, con parti di ricambio disponibili per l'auricolare, l'altoparlante, la porta USB-C, il display, la batteria e le tre lenti della fotocamera. Quando arriverà, si prevede che costerà €549,99, un calo sostanziale rispetto ai €699 del Fairphone 5 del 2023. Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono i telefoni di questa compagnia? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.