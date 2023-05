PS5 è la più venduta, ma Switch ha avuto successo con il modello di Zelda: i dati del Regno Unito

Gamesindustry.biz ha condiviso i dati di vendita di aprile 2023 per il Regno Unito, uno dei mercati più importanti a livello europeo e ottimo indicatore della salute del mondo videoludico. Le nuove informazioni sono legate soprattutto ai risultati delle console, con PS5 che pur vendendo meno rimane in prima posizione.

Precisamente, poco meno di 110.000 console sono state vendute nel Regno Unito (dati di GfK) ad aprile 2023, con un calo del 20% rispetto al mese precedente. Rispetto ad aprile 2022, però, le vendite sono del 20% superiori.

PS5 è calata del 35% mese su mese, ma è cresciuta del 15% anno su anno. Xbox Series X|S, invece, è calata del 32% mese su mese, ma è cresciuta dell'8% anno su anno. Il vero vincitore del mese pare invece essere Switch, pur avendo venduto meno di PS5. La console di Nintendo ha ottenuto un +26% rispetto a marzo 2023 e un +30% rispetto ad aprile 2022. Il merito è della versione The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, resa disponibile proprio alla fine del mese: il 29% delle console totali vendute erano l'edizione Tears of the Kingdom.

Switch vende sempre bene nel Regno Unito

Sono poi stati condivisi alcuni dati software. 2,2 milioni di giochi PC e console sono stati venduti nel Regno Unito ad aprile 2023, tra formato fisico e digitale. Alcuni dati digitali, però, sono come sempre assenti in quanto certe compagnie non li forniscono (Nintendo e 505 Games tra tutti).

La lista dei giochi più venduti ad aprile 2023 include:

Star Wars Jedi: Survivor (EA) Dead Island 2 (Deep Silver) FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Resident Evil 4 Remake (Capcom) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) WWE 2K23 (2K Games) NBA 2K23 (2K Games)

Come potete vedere, non compaiono in Top 10 giochi di Nintendo molto probabilmente perché senza i dati digitali una buona fetta di vendite non è calcolata e le vendite fisiche non bastano per "battere" gli altri giochi. Dovremo vedere se le vendite fisiche di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom saranno sufficienti per farlo entrare nella top 10 del mese.