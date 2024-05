Tango Gameworks lavorava a due nuovi giochi prima dell'improvvisa chiusura da parte di Microsoft

Come possiamo vedere, non si tratta propriamente di comunicazioni ufficiali e non ci sono dettagli al riguardo, ma sembra proprio che il team stesse lavorando a due giochi non ancora annunciati nel momento in cui è stato chiuso come conseguenza dei grossi tagli di personale decisi da Microsoft per le divisioni di Bethesda.

Un curriculum svela (forse) due progetti

Il curriculum riporta che Tsuyoshi Okugawa era al lavoro come Graphics Programmer nel 2024 e come Lead Programmer nel 2023 e 2024, in entrambi i casi su un "titolo non ancora annunciato".



A dire il vero, riportato così, potrebbe anche trattarsi di uno stesso gioco su cui Okugawa svolgeva un doppio ruolo, ma secondo varie interpretazioni si tratterebbe proprio di due giochi differenti, sebbene si tratti solo di supposizioni.

Rimanendo nell'ambito delle ipotesi, possiamo pensare che uno dei due giochi fosse un seguito di Hi-Fi Rush, visto che questo era già stato ventilato in precedenza come possibilità concreta per Tango Gameworks, mentre l'altro potrebbe essere stato un seguito di Ghostwire: Tokyo, considerando che quest'ultimo era trapelato dai documenti di Microsoft emersi durante il processo con l'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard.

Purtroppo, la chiusura di Tango non ci consentirà di vedere i due titoli in questione, né capire meglio la loro identità, a meno che non possa emergere da qualche rivelazione postuma.