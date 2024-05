City 20, abbiamo provato un curioso sandbox survival italiano

I sandbox sono un campo ancora largamente inesplorato, nonostante non manchino né gli esperimenti in tal senso né i titoli capaci di sfruttarne l'essenza per raggiungere incredibili picchi qualitativi. Se si inizia a cercare nel campo dei survival, poi, le cose si fanno ancor più problematiche: unire giochi dotati di enorme interattività al crafting e ai numerosi elementi di quel genere complica le cose notevolmente, e sono ben poche le fusioni capaci di distinguersi sul mercato. Quelle a cui l'impresa è riuscita, di norma, o sono progetti al limite della follia come Dwarf Fortress - la cui modalità avventura rappresenta per molti quasi l'esperienza quintessenziale in questo ambito - o straordinariamente di nicchia come Caves of Qud, la cui già terrificante curva di difficoltà viene resa ancor più ostica da un'interfaccia e da un comparto tecnico che solo una madre potrebbe amare. Eppure, videogiochi così sono alle volte in grado di catturare chi sceglie di affrontarli ben più di qualunque altra produzione: offrono d'altronde mondi esplorabili in continua evoluzione, le cui imprevedibili trasformazioni danno vita a situazioni ilari o esaltanti, senza contare che i sacrifici in termini di grafica normalmente sono controbilanciati da meccaniche di una profondità spesso assurda.

Insomma, nelle esperienze sandbox le strade inesplorate sono ancora tante e il potenziale pressoché infinito, nonostante siano relegate proprio per via della loro natura a una percentuale minuta di videogiocatori molto appassionati. Curioso dunque vedere un team italiano come Untold Games alle prese con un progetto come City 20, un survival sandbox, appunto, che sembra voler offrire proprio un'esperienza in costante mutamento come quelle sopra descritte, capace di adattarsi alle azioni del giocatore.

Non siamo però davanti a un comune survival post apocalittico tutto basato su combattimenti, missioni, strane mutazioni, e chissà cos'altro... no, City 20 in realtà pare puntare tutto su una rappresentazione piuttosto realistica di una società distopica, più strettamente legata alle routine comportamentali dei personaggi e agli equilibri tra fazioni.