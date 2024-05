Il Galaxy S25 Ultra sfida il Pixel 8 Pro di Google con una fotocamera da 50MP e una Ultra-Wide Camera

Il mondo degli smartphone è in trepidante attesa di annunci, come le novità legate al Samsung Galaxy S25 Ultra. Tra le innovazioni più attese ci sono i significativi miglioramenti apportati alle sue fotocamere, con Samsung che mira a rendere il suo dispositivo il più competitivo sul mercato, in particolare contro il Google Pixel 8 Pro.

Potenziamento delle fotocamere fino a 50MP Un rendering di un possibile nuovo Samsung Galaxy Ice Universe, una fonte affidabile di leak su Weibo, ha recentemente svelato che il Galaxy S25 Ultra adotterà una configurazione quad-camera, un notevole passo avanti rispetto alle aspettative di un tripla lente. L'elemento più sorprendente di questa nuova configurazione è l'upgrade dell'unità ultra-wide, che vedrà il suo sensore passare da 12MP a 50MP. Un incremento analogo caratterizzerà anche la fotocamera 3x, che passerà da 10MP a 50MP. Questi cambiamenti rappresentano un salto di qualità rispetto ai modelli precedenti e promettono di mettere il Galaxy S25 Ultra in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Per il resto, si prevede che il Galaxy S25 Ultra sarà dotato del nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 4 e lancerà con l'aggiornamento One UI 7 basato su Android 15. Queste specifiche tecniche, insieme alle migliorie nella fotocamera, sono progettate per preparare Samsung a competere efficacemente con le novità che Apple introdurrà con l'aggiornamento iOS 18.