PlayStation Plus ha rivelato i giochi PS4 e PS5 in arrivo a giugno

Sono stati annunciati ufficialmente i giochi in arrivo a giugno su PlayStation Plus : si tratta in questo caso di Streets of Rage 4, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake e AEW: Fight Forever.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake è invece un coloratissimo action platform basato sulla serie animata, in cui potremo controllare SpongeBob e il suo amico Patrick nell'ambito di una campagna che li vedrà esplorare sette diversi mondi al fine di ripristinare l'ordine nell'universo.

Streets of Rage 4 rappresenta il clamoroso ritorno della serie SEGA con un episodio sviluppato in questo caso da Guard Crush Games, Lizardcube e DotEmu, che riprende le meccaniche tradizionali del celebre picchiaduro a scorrimento introducendo nuovi personaggi, ambientazioni e nemici.

Ancora calcio e qualche bonus

Non è tutto: Sony ha annunciato che EA Sports FC 24, disponibile nei giochi PlayStation Plus di maggio, potrà essere riscattato fino al 18 giugno: chi non l'ha ancora scaricato avrà dunque qualche giorno in più per farlo.

I fan di Roblox abbonati a PlayStation Plus saranno inoltre felici di sapere che a partire dal 3 giugno potranno scaricare un pacchetto extra che include un avatar per Felix Freezebeard the Yeti.