Senua's Saga: Hellblade 2 a confronto con Horizon Forbidden West: chi ha la grafica migliore?

La prima e più evidente differenza fra i due giochi risiede nell'illuminazione e nella resa cromatica generale , che nel caso di questi due titoli è un po' come confrontare il giorno e la notte, chiaramente.

Se infatti il titolo di Guerrilla Games è un action a base open world, caratterizzato peraltro da uno stile tendente al cartoonesco per i personaggi, l'esclusiva Xbox firmata Ninja Theory possiede scenari lineari e un approccio sostanzialmente più realistico .

Senua's Saga: Hellblade 2 è stato messo a confronto con Horizon Forbidden West da ElAnalistaDeBits, nell'ambito di un testa-a-testa che si pone anche in questo caso come una mera curiosità, essendo i due prodotti molto diversi sul piano strutturale.

Due stili molto diversi

Andando ad analizzare i modelli dei personaggi e la qualità degli asset, sia Hellblade 2 che Forbidden West sembrano mostrare lo stesso livello di dettaglio, sebbene anche qui l'incidenza dell'illuminazione sulle superfici renda i due prodotti molto distanti.

Luci, ombre, contrasti ed effettistica sembrano superiori in Senua's Saga: Hellblade 2, ed è interessante notare come il confronto di ElAnalistaDeBits sia stato realizzato mettendo una di fianco all'altra le versioni PC dei due titoli.

Impostate con le regolazioni al massimo su di una RTX 4080 Super, le due edizioni esprimono dunque appieno le potenzialità tecniche delle due esclusive rispetto a quanto disponibile su PS5 e Xbox Series X.

Per saperne di più, anche per quanto concerne il comparto tecnico dei giochi, date un'occhiata alla nostra recensione di Senua's Saga: Hellblade 2 e alla recensione di Horizon Forbidden West per PC.