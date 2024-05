Tutta la linea di Amazon Fire TV è in promozione in occasione dei Campionati Europei di Calcio 2024

Con l'arrivo dei Campionati Europei di Calcio 2024 tutti gli appassionati di sport vorranno vedere tutte le partite sul proprio televisore, sfruttando le varie app di video streaming. Come fare però se il proprio televisore non è una smart TV? Una comoda risposta è la linea di prodotti Amazon Fire TV , che permette in modo semplice di accedere a tutte le funzioni di una smart TV semplicemente collegando una chiavetta all'uscita HDMI. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione è valida unicamente dal 28 maggio al 3 giugno, quindi vi conviene non farvela sfuggire. Vedere tutti i prezzi nei box qui sopra.

I modelli in sconto per Amazon Fire TV

In questo momento, lo sconto è attivo sui seguenti prodotti:

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick Lit

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Cube

Fire TV Cube è il modello migliore ed è facile da posizionare vicino al televisore

Ogni modello ha i propri vantaggi ovviamente. Stick HD è il modello classico che trova il perfetto equilibrio in termini di prezzo e funzionalità, per chiunque non abbia uno schermo 4K. Il modello Lite ha qualche funzione in meno (niente Dolby Atmos e telecomando Lite invece di quello classico) ma costa meno di altri. Il modello 4K e 4K Max garantiscono le funzioni migliori per chi ha uno schermo Ultra HD e, infine, il modello Cube è il più veloce e permette di collegare anche altri dispositivi a una sola postazione (decoder, console da gioco, webcam en non solo) per controllarli da un solo posto.