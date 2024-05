Il gioco di Topolino, Ghostbusters e Garfield… tutti insieme

Le licenze nei videogiochi sono spesso viste con sospetto. Una tradizione di tie-in poco entusiasmanti, per usare un eufemismo, ne ha intaccato la reputazione, tanto che oggi è piuttosto facile stupirsi quando esce un videogioco legato a un grande film o a un grande libro che non è una ciofeca totale.

Nel passato, però, non era così. In un mondo dove il videogioco doveva ancora guadagnarsi uno spazio come arte "seria", i publisher facevano a gara per ottenere i diritti di questo o quel personaggio, così da dare maggiore visibilità al proprio prodotto. E come probabilmente già saprete persino un mostro sacro come il gioco arcade di Donkey Kong, in origine, avrebbe dovuto avere un protagonista più famoso dell'all'epoca piuttosto anonimo Jumpman, ovvero Braccio di Ferro.

Meno comune, ma comunque possibile, era poi che uno stesso gioco potesse avere protagonisti diversi a seconda della regione di pubblicazione. D'altronde non tutti i personaggi e gli show possono vantare una fama globale, e questo era ancor più vero 20 o 30 anni fa. Per questo talvolta i publisher ne sceglievano uno per l'Europa, per esempio, e un altro per il Nord America, con il gioco che poteva invece uscire con un personaggio originale in Giappone.

In principio fu The Bugs Bunny Crazy Castle... più o meno

Quello che però era ed è davvero bizzarro è che una stessa serie possa finire per cambiare protagonista addirittura 3 volte. E se questo succede con 4 o 5 licenze diverse, beh, allora sì che siamo di fronte a un caso davvero eccezionale. E questo caso si chiama Crazy Castle, gioco realizzato dallo sviluppatore ed editore giapponese Kemco, che i fan Nintendo potrebbero ricordare per la pubblicazione della serie Top Gear. Kemco è un marchio storico e anche Crazy Castle è stato in circolazione molto a lungo.

Il primo gioco risale addirittura al 1989, quando la serie Crazy Castle aveva debuttato su NES con The Bugs Bunny Crazy Castle. Si trattava di un platform a scorrimento laterale, con i classici nemici e oggetti lungo il percorso; non si poteva saltare e i progressi erano gestiti tramite un sistema di password. Ma, come potete immaginare viste le premesse, Bugs Bunny non era il protagonista originale, né l'ultimo a dare il suo nome al gioco.