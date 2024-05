Intel Innovation 2024 il 24 settembre: sarà il giorno di Arrow Lake?

Intel ha recentemente confermato che l'Innovation 2024 si terrà dal 24 al 25 settembre a San Jose, California, con la possibilità di seguire l'evento in diretta streaming per chi non potrà essere presente. L'evento Innovation di Intel è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per sviluppatori e appassionati di tecnologia. Si tratta di un evento su due giornate che non solo offre presentazioni e keynote, ma rappresenta anche un'occasione per annunciare nuovi hardware destinati al grande pubblico.

Negli anni precedenti, l'evento Innovation ha visto il lancio di importanti prodotti Intel:

Innovation 2021: Intel 12th Gen Core Desktop "Alder Lake"

Innovation 2022: Intel 13th Gen Core Desktop "Raptor Lake"

Innovation 2023: Intel Core Ultra 100 "Meteor Lake"

Nello specifico, l'evento dell'anno scorso ha fornito numerosi aggiornamenti su Meteor Lake, Raptor Lake, Lunar Lake e Panther Lake, oltre a confermare la data di lancio degli Xeon 5 Emerald Rapids. Quest'anno si prevede che Intel fornirà aggiornamenti su Arrow Lake, Granite Rapids e Gaudi 3, con un focus particolare sui prodotti consumer. In particolare Arrow Lake, la cui uscita è prevista per il quarto trimestre del 2024, sarà probabilmente il protagonista dell'evento, con l'annuncio ufficiale dell'intera gamma desktop.

Per Arrow Lake, Intel ha già anticipato un aggiornamento durante il Computex del 4 giugno 2024, dove si prevede che le aziende produttrici di schede madri presenteranno la piattaforma Z890. Durante l'Hot Chips 2024, invece, il focus sarà sulle CPU Lunar Lake, destinate al segmento delle CPU mobili a basso consumo. Per quanto riguarda il posizionamento sui mercati, i processori Lunar Lake andranno infatti a sfidare i chip di classe M di Apple e le architetture APU AMD con design simile. Oltre a Lunar Lake, Intel discuterà qui anche di Granite Rapids D, una soluzione server progettata per il segmento Edge e Networking. Questi nuovi processori sottolineano l'impegno di Intel nel mantenere la leadership nel settore dei server e dell'IA.