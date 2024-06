L'enorme spazio richiesto da Call of Duty: Black Ops 6 "non è indicativo dell'installazione standard"

In sostanza, per la maggior parte degli utenti, un'installazione standard di Call of Duty: Black Ops non richiederà 309 GB ma meno, sebbene ci si possa comunque aspettare una dimensione sostanziosa.

Come avevamo riportato anche ieri in occasione dell'emersione dei requisiti di Call of Duty: Black Ops 6, che peraltro richiederà anche una connessione internet costante anche per la campagna single player, la quantità di spazio indicata è sostanzialmente una situazione di massima che indica il caso estremo di completezza dei contenuti che spaziano anche sui capitoli precedenti.

Ha subito fatto discutere la richiesta di 309 GB di spazio libero per poter scaricare e installare Call of Duty: Black Ops 6 , come era facile aspettarsi, ma altrettanto prevedibilmente è arrivato subito anche il chiarimento da parte di Actvisiion, che ha spiegato come tale richiesta non sia indicativa dello standard .

Un caso limite

Il chiarimento è arrivato attraverso un post su X da parte dell'account ufficiale, come vediamo riportato qui sotto.



"La dimensione richiesta include la piena installazione anche di Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone e tutte le espansioni collegate, inclusi tutti i pacchetti di localizzazione in diverse lingue insieme, cosa che non rappresenta una tipica esperienza di installazione di un qualsiasi utente", si legge nel messaggio.

Come avevamo riferito, in effetti, la dimensione in questione si riferisca al Call of Duty HQ, ovvero il nuovo hub di accesso ai vari capitoli della serie. Activision ha lanciato questo sistema che, di fatto, tratta i vari Call of Duty come un'unica entità, con pacchetti da aggiungere o rimuovere.

La dimensione di 309 GB si raggiungerebbe mantenendo le installazioni complete e contemporanee di Call of Duty: Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone e rispettive espansioni, cosa che, sebbene non impossibile, risulta piuttosto improbabile, soprattutto per quanto riguarda alcuni pacchetti come le diverse lingue.