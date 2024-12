The Sims 4 Colpo di Fulmine in offerta su Instant Gaming per PC

The Sims 4 Colpo di Fulmine , l'espansione che porta il romanticismo a un nuovo livello, è disponibile su Instant Gaming al prezzo speciale di 17.29€ (rispetto ai 40€ di listino). Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 21.10€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link o dal box sottostante. Innamorati di Ciudad Enamorada, una nuova ambientazione piena di fascino , perfetta per serate galanti e incontri speciali. Con tre quartieri ricchi di atmosfera e il nuovo tratto del lotto Ritrovo dei single, l'amore è sempre dietro l'angolo.

Nuove caratteristiche romantiche

Trasforma l'abilità del corteggiamento in una vera carriera e scopri nuovi modi per aiutare i Sims a trovare l'amore, guadagnando al contempo deliziosi oggetti romantici per arredare la loro casa.

Con il nuovo sistema dell'Angolo di Cupido, puoi creare un profilo per il tuo Sim, incontrare personaggi affascinanti e pianificare appuntamenti perfetti, scegliendo location e attività per rendere l'incontro indimenticabile. Grazie a nuove interazioni intime come le coccole a letto o i balli seducenti, l'amore non è mai stato così coinvolgente.