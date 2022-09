Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key: un video presenta Bos

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key in occasione del TGS 2022, per presentare Bos Brunnen, uno dei personaggi che comporranno il cast del gioco.

Brunnen farà il suo ritorno nel franchise come uno degli undici membri del party a disposizione del giocatore. Nel video Bos viene presentato attraverso alcuni dialoghi, quindi viene mostrato in combattimento con in pugno la sua spada.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sarà disponibile a partire dal 24 febbraio 2023 su PC (solo su Steam), su Nintendo Switch, su PS4 e su PS5.

L'ultima estate, l'ultimo segreto...

Ryza e i suoi amici vivono sulla tranquilla Kurken Island, quando all'improvviso giunge la notizia della comparsa di un misterioso arcipelago nelle vicinanze.

Per salvare la loro isola, Ryza e i suoi amici si imbarcheranno nella loro ultima avventura alla ricerca delle "radici dell'alchimia".

Parti per un'avventura in un vasto mondo aperto!

Il mondo di gioco è composto da tante mappe perfettamente collegate. Goditi un'avventura nel più vasto e "vivo" mondo dell'intera serie Atelier.

Scopri l'importanza delle chiavi!

Ottieni vari tipi di chiavi, utilizzabili in molti modi durante la tua avventura: per esplorare, sintetizzare e addirittura combattere. Ogni chiave ha un effetto diverso, quindi sta a te scoprire come sfruttarle al meglio!

11 personaggi ti aspettano!

Ritrova vecchie conoscenze e incontra volti nuovi, che si riveleranno fondamentali per la tua avventura. Prova molteplici combinazioni e forma una squadra imbattibile!